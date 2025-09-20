Пентагон запретил журналистам собирать информацию без разрешения
Министерство войны Соединенных Штатов (Пентагон) запретило журналистам, работающим с ведомством, собирать информацию и публиковать ее без разрешения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на документ, который разослали представителям СМИ.
"В 17-страничном документе говорится, что СМИ, которые хотят вести репортажи из Пентагона, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию запрещающие им получать или владеть несанкционированными материалами", - говорится в статье.
При нарушении правил журналист будет лишаться допуска в Пентагон.
По словам министра войны США Пита Хегсета, новые правила нужны для обеспечения национальной безопасности.
