Anyma подарил незабываемый вечер в Баку

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025 вчера на сцене Baku Crystal Hall выступил один из ярчайших имен в электронной музыке - Anyma с впечатляющей концертной программой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, итальянско-американский диджей и музыкальный продюсер Anyma представил публике треки из своего известного альбома "Genesys", создавая завораживающую атмосферу. Его электронные ритмы, мощные визуальные эффекты и специальное сценическое шоу были тепло приняты жителями столицы и гостями города.

Anyma уже выступал перед миллионами людей на таких фестивалях, как Tomorrowland и Coachella. Выступление в Баку Crystal Hall стало одной из ярких частей музыкальной программы Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Отметим, что сегодня на сцене Crystal Hall состоятся выступления Glass Animals и Martin Garrix.