В Габале в рамках подготовки к III Играм стран СНГ состоялся тестовый футбольный матч

На городском стадионе Габалы прошёл тестовый футбольный матч, организованный в рамках подготовки к III Играм стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, матч был проведён Организационным комитетом III Игр стран СНГ. В тестовой встрече приняли участие команды младших возрастных групп футбольного клуба "Габала".

Тестовые соревнования, проводимые накануне III Игр стран СНГ, позволяют проверить организационные вопросы, протестировать технические детали, а также тщательно оценить меры безопасности.

Напомним, III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.

Футбольные соревнования в рамках Игр будут проведены на городском стадионе Габалы.