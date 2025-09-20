Доверие к Мерцу падает

В Германии количество недовольных работой канцлера Фридриха Мерца возросло до рекордных величин - более 60% населения.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Bild, ссылаясь на результаты опроса социологического института INSA.

Согласно его данным, 62% респондентов не устраивают результаты деятельности правящей коалиции в составе блока "Христианско-демократический союз" Германии, "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) и "Социал-демократическая партия" (СДПГ).

Довольны работой кабинета министров оказались только 27% опрошенных. Еще 59% немцев заявили о недовольстве действиями самого канцлера, удовлетворены его работой только 29%.

Как указала Bild, факт того, что процент недовольных сохраняется на очень высоком уровне, указывает, что правительство ФРГ до сих пор не нашло способа вернуть доверие населения.