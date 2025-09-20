Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев выиграл ЧЕ

Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев (J1, +95 кг) завоевал титул чемпиона Европы, одолев в финале молдавского спортсмена Иона Басока.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат Европы проходит в столице Грузии Тбилиси.

В решающем поединке он одержал победу над соперником чистым броском (иппоном).

Стоит отметить, что для Ильхама Закиева это уже девятый титул чемпиона Европы.