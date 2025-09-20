Начальник Генштаба Азербайджанской Армии принял участие в военном параде в Белграде

Начался официальный визит делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым в Сербию, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны.

Сначала в парке Ташмайдан в Белграде был возложен венок к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

В рамках визита генерал-полковник К.Велиев провёл обмен мнениями с сербским коллегой о перспективах развития военного сотрудничества и принял участие в военном параде в Белграде.

В мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Сербии Камиль Хасиев.