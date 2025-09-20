Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ в Загребе

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) вышел в финал чемпионата мира в Загребе (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пути к финалу бронзовый призер Олимпиады-2024 одержал победу над Раззаком Бейшекеевым (Кыргызстан) со счетом 3:1.

В четвертьфинале Джафаров также был сильнее представителя Армении Славика Галстяна, выиграв со счетом 4:3.

Мурад Мамедов (63 кг) проиграл в четвертьфинале, но сохраняет шансы на борьбу за бронзовую медаль. Ислам Аббасов (87 кг) не смог выйти в четвертьфинал и завершил выступление.