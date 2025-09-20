Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к США с просьбой оказать давление на Египет, который усиливает свои военные силы в Синае.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Axios", Нетаньяху заявил, что военное усиление Египта на Синайском полуострове нарушает мирный договор 1979 года.

Премьер-министр Израиля отметил, что Египет без объяснений расширил авиабазы на полуострове, построил подземные сооружения и увеличил число солдат возле Газы.