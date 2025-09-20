Мюнхен принимает Октоберфест

В Мюнхене официально стартовал Октоберфест, мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива, открыв всего двумя ударами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild.

Отмечается, что первые посетители собрались у входа задолго до рассвета, многие пришли в национальных баварских костюмах, а после открытия в 9 часов утра начался "настоящий штурм" лучших мест.

Первые безалкогольные напитки и легкие закуски стали подавать уже с 10 утра, но пиво начали наливать ровно в полдень, после символического открытия мэром.