Базовая версия iPhone 17 оказалась популярнее прошлых моделей

Apple поручила подрядчикам Foxconn и Luxshare нарастить выпуск базовой версии iPhone 17 примерно на 30-40 % в сутки. Решение принято после первых итогов продаж, которые показали, что доля покупателей, выбирающих младшие модели, оказалась выше прогнозов компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Стоимость стандартного iPhone 17 стартует с $799, тогда как цена iPhone 17 Pro начинается с $1099. Улучшенные дисплей с частотой 120 Гц и камера в базовой версии приблизили ее по характеристикам к старшим моделям, что могло усилить интерес потребителей к более доступному сегменту линейки.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что в предыдущие годы Apple добивалась роста выручки за счет увеличения доли продаж премиальных версий. Так, если в серии iPhone 11 на них приходилось 39% продаж, то в поколении iPhone 16 показатель достиг 67%.

Смещение спроса в сторону младших моделей iPhone 17 может создать риски для финансовых показателей компании, но одновременно позволит Apple укрепить рыночную долю и диверсифицировать источники доходов.