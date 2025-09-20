20 сентября в Ханкенди состоялось историческое событие - первый День города, который стал символом возвращения радости, культуры и единства на родную землю Карабаха. Мероприятие, организованное Министерством культуры Азербайджана совместно со Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдере и Ходжалы, объединило жителей, гостей и студентов в торжественном праздновании родной истории и наследия, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Концертная программа развернулась в виде настоящего путешествия сквозь время: от классических мотивов до современных ритмов, от народной традиции до сценического искусства. Каждое музыкальное произведение звучало как напоминание о стойкости и силе духа народа, о вечной любви к Родине и её свободной земле.

Яркие, энергичные и выразительные танцевальные номера показали красоту национального искусства и дух единства. Каждый жест, каждое движение напоминали о глубокой связи с историей, культуре и традициями, которые вновь обрели своё место на родной земле.

Концерт собрал тысячи жителей и гостей города, создав атмосферу единения и радости. Этот День города стал доказательством того, что Карабах возвращается к жизни, возрождается культурно и духовно, наполняясь надеждой и гордостью.

Вечером небо Ханкенди засияло разноцветными огнями фейерверка, отражаясь в глазах тысяч жителей. Волшебная картина на небосводе стала символом нового рассвета, светлого будущего и непоколебимой веры в процветание региона.

День города в Ханкенди вошёл в историю как праздник возвращения - возвращения культуры, праздников и радости на родную землю. Он стал ярким свидетельством того, что Карабах живёт, творит и с гордостью встречает будущее вместе с Азербайджаном.