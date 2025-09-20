Трамп выступил с требованием к Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире лечебницы для душевнобольных, которых венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки", - написал глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что Каракас "заплатит неизмеримую цену", если не выполнит это требование.