Арагчи прокомментировал переговоры со спецпосланником Трампа

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о прямых переговорах со спецпосланником президента США Дональдом Трампом Стивом Уиткоффом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Tasnim.

"Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности", - прокомментировал сообщения иранский дипломат.

Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости обмениваются данными напрямую или через посредников.