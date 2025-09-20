https://news.day.az/world/1781920.html Арагчи прокомментировал переговоры со спецпосланником Трампа Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о прямых переговорах со спецпосланником президента США Дональдом Трампом Стивом Уиткоффом. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Tasnim.
"Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности", - прокомментировал сообщения иранский дипломат.
Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости обмениваются данными напрямую или через посредников.
