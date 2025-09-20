Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет приостановлено из-за возобновления санкций ООН против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета нацбезопасности Исламской республики, которое прошло под председательством президента Масуда Пезешкиана.

"Министерству иностранных дел (Ирана) также было поручено продолжать консультации в рамках решений Высшего совета нацбезопасности для защиты национальных интересов страны", - отмечается в заявлении по итогам заседания.