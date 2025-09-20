https://news.day.az/officialchronicle/1781908.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Руанды - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Руанды Полем Кагаме. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Руанды".
