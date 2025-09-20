Автор: Байрам Эльшадов

Интервью Гарри Каспарова Дмитрию Гордону в очередной раз показало: сколько бы лет ни прошло, как бы ни складывалась мировая политика, человек не всегда способен выйти за пределы этнических и семейных предрассудков. Казалось бы, шахматный гений, бакинец по рождению, человек, который всю свою карьеру и мировую славу получил благодаря Советскому Союзу и, в частности, великому лидеру Гейдару Алиеву, должен смотреть на события на Южном Кавказе шире, объективнее. Но нет. Неблагодарность берет верх - и Каспаров вновь повторяет знакомые армянские мифы.

В беседе с Гордоном он, с одной стороны, вроде бы признает важность подписания между Азербайджаном и Арменией мира, выражает надежду, что "кровь больше не будет проливаться", говорит о перспективах торговли, сотрудничества. Но стоит чуть углубиться в тему - и привычная риторика возвращается: "армянские земли", "боль утраты Карабаха", "геноцид 1915 года".

Прямо и однозначно заявим, что Карабах - это Азербайджан. Не "потерянная армянская земля", не "историческая территория", а часть азербайджанского государства, международно признанная, восстановленная в своих правах и освобожденная от оккупации. То, что Каспаров продолжает говорить о "психологической травме" и "эмоциональной боли" из-за того, что "Карабаха больше нет" в армянском понимании, показывает, что он не в состоянии принять реальность.

Здесь нет места иллюзиям. Армения проиграла войну, а Азербайджан вернул свои земли. И ни одна сила в мире больше не изменит этого факта.

Характерно и то, что Каспаров снова заговорил о так называемом "геноциде 1915 года". Для армян эта тема давно стала универсальным инструментом для давления, способом оправдать любые территориальные притязания и исторические искажения. Но к вопросу о современном Карабахе эта риторика никакого отношения не имеет.

Вместо того чтобы думать о будущем региона, о развитии экономики, о совместных проектах, Каспаров снова вытаскивает старую пластинку - "исторические травмы". И это в тот момент, когда его собственная биография - живое доказательство того, что в советском Баку армяне не просто жили, а достигали вершин, каких не знали бы и в самой Армении.

Именно тут встает главный вопрос: неужели Гарри Кимович забыл, кому он обязан своей карьерой? В 1980-е годы, когда юный шахматист пробивался в мировую элиту, именно первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев сделал все, чтобы талант бакинского подростка был замечен и поддержан. Без этой государственной поддержки Каспаров вряд ли бы так быстро вышел на мировую арену, а стать чемпионом мира ему было бы куда сложнее.

Фактически он стал продуктом системы СССР, но именно через Азербайджан, через Баку, через ту самую многонациональную атмосферу, где жили вместе армяне, евреи, азербайджанцы, русские. Но сегодня Каспаров предпочитает этого не вспоминать. Легче говорить о "потерянных армянских селах", чем признать, что именно Азербайджан стал для него стартовой площадкой в мир шахматного олимпа.

Да, Гарри по-прежнему остается тем же самым Каспаровым - политически предвзятым человеком. Его мировоззрение - смесь армянских обид, антиазербайджанской риторики и забывчивости к собственным корням. Он упорно не хочет видеть: Карабах - это Азербайджан, и будущее Южного Кавказа строится не на мифах о "геноциде", а на реальных экономических и политических союзах.

Каспарову пора признать: эпоха армянских иллюзий о Карабахе окончена. И сколько бы Гарри ни повторял старые мантры, история уже сделала свой ход.