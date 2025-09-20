Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус поздравил Азербайджан с 20 сентября - Днем государственного суверенитета.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом посол поделился в соцсети.