https://news.day.az/politics/1781914.html Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета - ФОТО Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус поздравил Азербайджан с 20 сентября - Днем государственного суверенитета. Как сообщает Day.Az, публикацией об этом посол поделился в соцсети.
Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета - ФОТО
Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус поздравил Азербайджан с 20 сентября - Днем государственного суверенитета.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом посол поделился в соцсети.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре