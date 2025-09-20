Ульви Ганизаде второй раз стал чемпионом мира по борьбе

26-летний Ульви Ганизаде завоевал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе, одержав победу в финале весовой категории до 72 кг над французским борцом Ибрагимом Ганемом со счетом 4:2.

Как передает Day.Az, это уже вторая подряд победа Ганизаде над французским соперником в финале. Год назад на чемпионате мира в Тиране азербайджанский спортсмен также оказался сильнее Ганема в решающей схватке.

Отметим, что Ибрагим Ганем является серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Тогда в Белграде Ульви в финале уступил хозяину турнира Али Арсалану, и ряд экспертов заявляли, что в отношении азербайджанского борца было проявлено несправедливое судейство, а золотая медаль фактически была у него "отобрана".

Кроме того, Ульви Ганизаде является чемпионом Европы 2023 года.