Автор: Акбер Новруз, Azernews

Армения готовится обновить штампы в паспортах для въезда и выезда, и это решение уже вызвало ожесточённые споры во всём политическом спектре страны. Правительство 15 сентября объявило, что новые штампы, которые вступят в силу 1 ноября 2025 года, будут содержать исключительно официальные государственные символы Армении, отказавшись от давнего изображения горы Арарат (Агры), находящейся на территории Турции.

В последние годы армянская государственность пережила серьёзные потрясения. Итоги Второй Карабахской войны оставили не только физические, но и политические раны, вызвав глубокие внутренние потрясения и пересмотр внешнеполитического курса страны. На этом фоне решение Еревана изменить дизайн пограничных штампов, убрав изображение горы Арарат, вызвало бурные дискуссии внутри страны.

Для властей этот шаг символизирует прагматизм. Привязав официальные государственные символы исключительно к международно признанным границам, правительство направляет чёткий сигнал: суверенитет Армении лучше сохраняется не через ностальгию, а через реальность. Как пояснил депутат правящей партии Артур Ованнисян: "В наших отношениях с соседями мы опираемся на Алма-Атинскую декларацию, чтобы каждое наше действие не посылало опасных сигналов". Это заявление подчёркивает, насколько далеко Ереван отошёл от своих прежних бескомпромиссных позиций.

Однако реакция оказалась жёсткой. Бывший министр иностранных дел Вардан Осканян назвал решение "тревожным моментом в нашей национальной истории", а оппозиционный депутат Артур Хачатрян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в капитуляции перед турецким давлением, представив это изменение как часть унизительной цепочки уступок. Представители оппозиции, такие как Хачатрян из фракции "Армения", пошли ещё дальше, обвинив Пашиняна в том, что он обменял символы суверенитета на краткосрочные дипломатические выгоды, даже намекнув, что это "цена", заплаченная за переговоры с Анкарой.

Тем не менее рассматривать это решение исключительно через эмоциональную призму - значит упускать из виду более широкую картину. Армения не может позволить себе сохранять вечное состояние вражды с соседями, особенно в условиях, когда её стратегическое партнёрство с Россией стало пустой формальностью. Авторитет Москвы как гаранта армянской безопасности рухнул, что вынуждает Ереван искать новые пути. Одним из таких путей является осторожный, но целенаправленный шаг к нормализации отношений с Турцией.

После первоначального подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне обе страны рассматривают возможность открытия границ с Турцией. Однако впереди ещё один важный шаг - окончательное мирное соглашение, ожидающее ратификации. Несмотря на это, администрация Пашиняна и её западные союзники настроены решительно и, похоже, готовы довести этот процесс до конца. Внесение поправок в Конституцию станет серьёзным испытанием для правительства Пашиняна, но в нынешней ситуации оно неизбежно.

Если Анкара ответит конструктивно, это решение может стать началом более масштабной оттепели, которая в перспективе приведёт к восстановлению дипломатических отношений не только с Турцией, но и, неизбежно, с Азербайджаном. Такой прорыв, пусть и не способный в одночасье стереть десятилетия антитурецкой пропаганды, может изменить региональное положение Армении и помочь ей интегрироваться в более стабильный порядок.

Таким образом, сопротивление со стороны отдельных финансовых групп вряд ли окажет значительное влияние.

Болезненные решения - будь то конституционные поправки, мирные соглашения или символические шаги вроде изменения паспортных штампов - теперь неизбежны для Еревана. Запад поддерживает этот курс, и правительство Пашиняна, похоже, намерено идти до конца, несмотря на внутреннее сопротивление.

Фактически Армения переписывает свою идентичность - не только на бумаге, но и в самих символах, через которые она представляет себя миру. Предстоящие годы покажут, обеспечит ли эта ставка на прагматизм тот суверенитет и стабильность, к которым Армения так долго стремилась.