Кое-что о корректировке риторики Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на съезде партии "Гражданский договор", сделал заявление, которое может быть воспринято как, подберу очень мягкое определение, значительная корректировка прежней риторики по карабахскому вопросу. Он изрек: "Сегодня, когда я говорю о народе Армении, я в равной степени имею в виду и народ Карабаха, который, несмотря на все попытки, несмотря на невыразимую трагедию, не ввязался в антиармянские, антигосударственные действия".

После чего, продолжая растекаться мыслью по древу, Пашинян добавил, что "они сменят свой статус беженца на гордое гражданство Армении. Народ Армении - наше убежище, наш источник вдохновения... наша скала, на которой строится новая эра". Как видим, все произнесенное им сегодня заметно отличается от предыдущих, более жёстких заявлений, вроде "Карабах - это Армения, и точка".

Это выражение Пашиняна, произнесенное в 2019 году, широко цитировалась как выражение непреклонного подхода официального Еревана, отрицавшего необходимость разумных, основанных на уважении к международному праву, компромиссов в переговорном процессе. Да, тогда руководство Армении щеголяло отсутствием гибкости, бравируя шагами по заведению переговорного процесса в тупик.

Совершенно очевидно было, тогда и всегда, что Азербайджан и международное сообщество воспринимали такие заявления и шаги руководства Армении, как ультиматум и отказ от признания юридической принадлежности Карабаха к Азербайджану. Что из всего этого вышло - все увидели как по итогам 44-дневной войны, так и по итогам однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, двухлетие которой мы ныне отмечаем.

Да, наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность. Армения же, потерпев два военных поражения, вынуждена было сильно скорректировать свою позицию, в итоге согласившись практически на все мирные инициативы официального Баку. Дело осталось за малым - за внесением в Конституцию Армении изменений, дабы там не содержалось ни намека на территориальные претензии к Азербайджану.

И вот, мы видим как Пашинян теперь делает акцент на "народ Карабаха", как на части армянской общности. Он теперь позиционирует, как политик, готовый решать права карабахских армян, почти три десятилетия незаконно проживавших на временно оккупированных территориях Азербайджана, как права граждан Армении. При этом, Пашинян "упускает из виду" маленькую, но важную деталь.

В реальности народом Карабаха, а точнее Карабахского экономического региона Азербайджана, являются граждане нашей страны, возвращающиеся на освобожденные и стремительно возрождающиеся земли, на свою Родину. При этом конечно же, мы понимаем, что сегодняшнее заявление Пашиняна было рассчитано на внутреннюю аудиторию. "Реваншисты" никуда не делись и с ними нынешнему руководству приходится как-то бороться.

Более того, по большому счету, для Азербайджана это может быть использовано как аргумент, что официальный Ереван наконец-то окончательно адаптировался к новой реальности. Да, это произошло вынужденно, таки произошло! Правда, пока все это только слова; для полного признания потребуется и юридическое оформление. Тем более, что армяне, незаконно проживавшие на территории Азербайджана, всегда имели паспорта Армении.

В частности, три года назад, уже после окончания 44-дневной войны, но до проведения антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, один из лидеров карабахской хунты, ныне активно дающий показания в Бакинском Военном Суде Давид Бабаян посетил армянские церкви в Вашингтоне. И прилетел он в США именно с паспортом гражданина Армении.

У нас, как говаривал герой известного произведения, все ходы записаны. Так что, по большому счету, Никол Пашинян пытается выдать все данные за нечто новое. Разве что многие карабахские армяне, гордо нося в широких штанах "дубликатов бесценное груза" паспорта Армении, покинули эту страну. В том числе и для того, чтобы поучаствовать в войне России против Украины. Но об этом, естественно, Никол Воваевич решил не упоминать в своей пафосной, сегодняшней речи.