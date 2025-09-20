Брюссельский аэропорт отменяет в воскресенье половину рейсов

Половина рейсов из брюссельского международного аэропорта "Завентем" отменена в предстоящее воскресенье после кибератаки на внешнего поставщика услуг, связанных с системой регистрации и посадки на борт, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По оценке аэропорта, возникшие в связи с кибератакой технические проблемы продлятся до утра понедельника. Сообщается также, что в субботу другие крупные европейские аэропорты, в частности в Берлине и Лондоне, столкнулись с "киберсбоями", которые повлияли на работу систем регистрации и сдачи багажа и привели к задержкам.

Брюссельский аэропорт объявил в субботу вечером в коммюнике, что обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить половину рейсов, вылетающих 21 сентября, чтобы избежать чрезмерно длинных очередей и срывов расписания.