Илон Маск назначил руководителем группы обучения xAI недоучившегося студента

Компания xAI Илона Маска назначила 20-летнего студента Диего Пасини руководителем команды аннотации данных, отвечающей за обучение искусственного интеллекта Grok.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business Insider.

Пасини окончил школу в 2023 году и поступил в Пенсильванский университет, где изучал информатику и экономику, однако сейчас он находится в академическом отпуске. В xAI он пришел в январе 2025 года после победы в корпоративном хакатоне в Сан-Франциско.

Назначение состоялось на фоне масштабных сокращений: численность команды снизилась с 1500 до примерно 900 сотрудников. Отмечается, что Пасини уже провел встречи с оставшимися специалистами и инициировал оценку их работы для определения дальнейших позиций.

До Пасини группу возглавлял топ-менеджер с более чем десятилетним опытом работы в Tesla. Однако Маск все чаще делает ставку на молодых руководителей - среди его новых назначенцев все больше управленцев в возрасте до 25 лет.

Прошедшие в середине сентября сокращения в xAI связывают с пересмотром стратегии: вместо "универсальных преподавателей" компания планирует формировать штат узкопрофильных специалистов.