Роналду забил 944-й и 945-й мячи в карьере

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 944-й и 945-й мячи в профессиональной карьере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 40-летний форвард оформил дубль в матче национального чемпионата против "Аль-Рияда", игра завершилась со счетом 5:1.

Всего на счету Роналду 450 голов за "Реал Мадрид", 145 голов - за "Манчестер Юнайтед", 101 мяч - за "Ювентус" и 104 гола - за "Аль-Наср", еще 141 мяч форвард забил за национальную сборную Португалии. Оставшиеся голы португалец забил за лиссабонский "Спортинг".

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с "Аль-Насром" завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.