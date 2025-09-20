«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, игра прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 14-й минуте открыл португалец Бруну Фернандеш, спустя 23 минуты Каземиро увеличил преимущество своей команды. Ответный мяч оформил Трево Чалоба на 80-й минуте встречи.

Обе команды завершили игру вдесятером - на пятой минуте у лондонцев красную карточку получил вратарь Роберт Санчес, у манкунианцев на 45+5-й минуте за второе предупреждение был удален Каземиро.

После этой игры в активе команды Рубена Аморима стало семь очков, "красные дьяволы" поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. "Синие" с активом в восемь баллов располагаются на шестой позиции.

В следующем туре "Юнайтед" проведет встречу в гостях против "Брентфорда". Матч пройдет 27 сентября, игра начнется в 14:30 мск.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" - команда Арне Слота набрала в пяти матчах 15 очков.