На этой дороге в Баку снижена скорость в связи с погодой

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, на дороге Зыхский круг - Аэропорт скорость на некоторых полосах снижена на 20 км/ч.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом, в связи с этим внесены изменения на информационно-скоростных табло.

Одновременно на всех табло установлено предупреждение "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.