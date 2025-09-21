https://news.day.az/society/1781937.html На этой дороге в Баку снижена скорость в связи с погодой В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, на дороге Зыхский круг - Аэропорт скорость на некоторых полосах снижена на 20 км/ч. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом, в связи с этим внесены изменения на информационно-скоростных табло.
На этой дороге в Баку снижена скорость в связи с погодой
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, на дороге Зыхский круг - Аэропорт скорость на некоторых полосах снижена на 20 км/ч.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом, в связи с этим внесены изменения на информационно-скоростных табло.
Одновременно на всех табло установлено предупреждение "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
