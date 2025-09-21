В ЕС обеспокоились из-за сделки Китая с Польшей

Польша и Китай заключили торговую сделку, что стало причиной серьезного беспокойства в Европейском союзе (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Sohu.

Польша накануне заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, что осложнило отправку товаров из КНР в Европу. После этого глава МИД Китая Ван И встретился с польским коллегой Радославом Сикорским и президентом Польши Каролем Нароцким. Итогом встречи стало заключение соглашения о добыче полезных ископаемых, производстве электромобилей и правилах экспортного контроля.

Сделка обеспечила Пекину транспортный коридор, а Варшава, в свою очередь, получила большую промышленную поддержку. ЕС обеспокоен тем, что Польша "отошла от общих правил" и добилась "привилегированного положения".