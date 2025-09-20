Антимиграционный протест в Гааге перерос в столкновения в Гааге

Сегодня в Гааге, Нидерланды, прошел массовый антимиграционный протест.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В одном из видео протестующие подожгли автомобиль полиции, что спровоцировало жесткое вмешательство правоохранителей.

Столкновения между протестующими и полицией сопровождались применением спецсредств и задержаниями. На данный момент точное количество пострадавших или задержанных неизвестно.

Представляем вашему вниманию данные видео: