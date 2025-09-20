https://news.day.az/world/1781921.html

Антимиграционный протест в Гааге перерос в столкновения в Гааге - ВИДЕО

Сегодня в Гааге, Нидерланды, прошел массовый антимиграционный протест. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В одном из видео протестующие подожгли автомобиль полиции, что спровоцировало жесткое вмешательство правоохранителей. Столкновения между протестующими и полицией сопровождались применением спецсредств и задержаниями.