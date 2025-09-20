В Китае "ограничили" доступ к туалетной бумаге

В Китае стали устанавливать в публичных туалетах автоматы, которые выдают туалетную бумагу только после просмотра рекламы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сериал "Черное зеркало" становится документальным.