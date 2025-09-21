https://news.day.az/world/1782012.html Антикоррупционные протесты вспыхнули на Филиппинах - ВИДЕО Погромы, поджоги и столкновения с полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На Филиппинах десятки тысяч человек вышли на протест против коррупции среди государственных чиновников.
Антикоррупционные протесты вспыхнули на Филиппинах - ВИДЕО
Погромы, поджоги и столкновения с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На Филиппинах десятки тысяч человек вышли на протест против коррупции среди государственных чиновников.
