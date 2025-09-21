В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана «Формула-1»

Как сообщает Day.Az, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

После церемонии открытия стартует основная гонка Гран-при Азербайджана "Формула-1".