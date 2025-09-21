Мексиканский штат в эпицентре тропического шторма

Штат Халиско в Мексике оказался в эпицентре тропического шторма Марио.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Серия наводнений накрыла регион. На видео обстановка в 300-тысячном курортном городе Пуэрто-Вальярта.