https://news.day.az/world/1781960.html
Мексиканский штат в эпицентре тропического шторма - ВИДЕО
Штат Халиско в Мексике оказался в эпицентре тропического шторма Марио.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Серия наводнений накрыла регион. На видео обстановка в 300-тысячном курортном городе Пуэрто-Вальярта.
