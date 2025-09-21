В Баку дан старт основной гонке Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

В Баку в рамках Гран-при Азербайджана стартовала основная гонка "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в гонке участвуют 10 команд и 20 пилотов.

С первой позиции гонку начал нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, показавший лучший результат в квалификации. Вторым стартовал испанец Карлос Сайнс из Williams, третьим - новозеландец Лиам Лоусон из Racing Bulls.

Отметим, что сегодня в Баку завершится Гран-при Азербайджана "Формулы-1".