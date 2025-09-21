https://news.day.az/world/1781994.html В Бангладеш прорвало дамбу - много погибших - ВИДЕО Десятки погибших и сотни пропавших без вести после прорыва дамбы в Бангладеш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильные дожди вызвали выход реки Махарши из берегов и привели к прорыву дамбы в самой густонаселённой стране мира.
В Бангладеш прорвало дамбу - много погибших - ВИДЕО
Десятки погибших и сотни пропавших без вести после прорыва дамбы в Бангладеш.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильные дожди вызвали выход реки Махарши из берегов и привели к прорыву дамбы в самой густонаселённой стране мира.
