https://news.day.az/world/1781994.html

В Бангладеш прорвало дамбу - много погибших - ВИДЕО

Десятки погибших и сотни пропавших без вести после прорыва дамбы в Бангладеш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильные дожди вызвали выход реки Махарши из берегов и привели к прорыву дамбы в самой густонаселённой стране мира.