В Бангладеш прорвало дамбу

Десятки погибших и сотни пропавших без вести после прорыва дамбы в Бангладеш.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильные дожди вызвали выход реки Махарши из берегов и привели к прорыву дамбы в самой густонаселённой стране мира.