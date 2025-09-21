https://news.day.az/sport/1781966.html В Баку стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-2" В Баку в рамках Гран-при Азербайджана стартовала основная гонка "Формулы-2". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в борьбе участвуют 11 команд и 22 пилота.
В квалификации первое место занял Джек Кроуфорд из команды Dams Lucas Oil, вторым стал итальянец Леонардо Форнароли (Invicta Racing), третьим - итальянец Габриэле Мини (Prema Racing).
