Стрельба на свадьбе в США - есть раненые и погибший
В штате Нью-Гэмпшир (США) произошла трагедия во время свадебного торжества - в загородный клуб, где проходило мероприятие, ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила New York Post.
В результате стрельбы одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения. Издание сообщило, что один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Кроме того, шестерых участников праздника госпитализировали с травмами, которые они получили непосредственно в хаосе, начавшемся после нападения.
Газета уточнила, что преступника удалось задержать. Сейчас полиция устанавливает его мотивы и то, был ли кто-то конкретной целью вооружённого мужчины.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре