Стрельба на свадьбе в США

В штате Нью-Гэмпшир (США) произошла трагедия во время свадебного торжества - в загородный клуб, где проходило мероприятие, ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила New York Post.

В результате стрельбы одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения. Издание сообщило, что один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Кроме того, шестерых участников праздника госпитализировали с травмами, которые они получили непосредственно в хаосе, начавшемся после нападения.

Газета уточнила, что преступника удалось задержать. Сейчас полиция устанавливает его мотивы и то, был ли кто-то конкретной целью вооружённого мужчины.