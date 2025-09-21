США предрекли поражение в лунной гонке с Китаем

США рискуют проиграть Китаю в лунной гонке из-за проблем с реализацией программы NASA, в которой ключевая роль отведена компании SpaceX Илона Маска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The New York Times.

По плану NASA, сверхтяжелая ракета Space Launch System должна вывести корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны в 2027 году. Для высадки экипажа предполагается использовать корабль Starship от SpaceX. Бывшие сотрудники NASA предупреждают, что этот этап является наиболее рискованным и может сорвать сроки миссии.

По данным NYT, в NASA обсуждают перенос Artemis III на 2028 год. Некоторые чиновники считают, что Starship будет готов к посадке не раньше 2032 года. В то же время Китай планирует высадку своих астронавтов на Луну в 2030 году.