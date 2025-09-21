Трамп пригрозил Афганистану

Президент США Дональд Трамп предупредил Афганистан, что если контроль над авиабазой Баграм не будет возвращен Соединённым Штатам, то Кабул столкнется с неблагоприятными последствиями, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, - Соединенным Штатам Америки - произойдут плохие вещи", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

CNN, ссылаясь на источники, в свою очередь сообщает, что Трамп "уже несколько месяцев без лишнего шума подталкивает своих сотрудников в сфере национальной безопасности к поиску способа вернуть авиабазу".

На совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции в рамках визита в Лондон Трамп заявил: "Мы отдали ее (талибам - ИФ) просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть".