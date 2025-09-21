https://news.day.az/world/1781955.html Израиль усиливает военное присутствие на Западном берегу Иордана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усиливает своё присутствие на Западном берегу перед началом еврейских праздников. Как передает Day.Az, по информации израильской армии, из-за возросших рисков для безопасности в регион будут направлены дополнительно восемь рот.
Израиль усиливает военное присутствие на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усиливает своё присутствие на Западном берегу перед началом еврейских праздников.
Как передает Day.Az, по информации израильской армии, из-за возросших рисков для безопасности в регион будут направлены дополнительно восемь рот.
Дополнительные роты будут размещены сегодня и останутся там до середины октября - до окончания праздников.
