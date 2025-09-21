Израиль усиливает военное присутствие на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усиливает своё присутствие на Западном берегу перед началом еврейских праздников.

Как передает Day.Az, по информации израильской армии, из-за возросших рисков для безопасности в регион будут направлены дополнительно восемь рот.

Дополнительные роты будут размещены сегодня и останутся там до середины октября - до окончания праздников.