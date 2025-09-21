Высота волн на Каспии превысила 4 метра

На территории страны сохраняется неустойчивая, дождливая и ветреная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что количество осадков составило: в Астаре - 91 мм, в Шамахе - 55 мм, в Гобустане - 34 мм, в Лянкяране и Шеки - по 26 мм, в Габале - 24 мм, в Шахдаге и Исмаиллы - по 23 мм, в Дашкесане - 19 мм, в Грызе, Агстафе и Кахе (Сарыбаш) - по 18 мм, в Алтыагаче - 16 мм, в Огузе и Халтане - по 15 мм, в Гусаре (Лаза) - 14 мм, в Хыналыге - 13 мм, в Губе - 8 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Хачмазе, Тертере, Гёйчае, Загатале, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Барде, Евлахе, Зярдабе, Имышли, Кюрдамире, Лерике, Шабране, Товузе, Балакене, Гедабеке, Шахбузе, Ширване, Кяльбяджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули зафиксировано до 7 мм осадков.

В ряде районов наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра местами достигает: в Баку и на Абшеронском полуострове - 25 м/с, в Нафталане и Алтыагаче - 22 м/с, в Мингячевире и Гяндже - 20 м/с, в Джульфе и Сабирабаде - 17 м/с, в Шабране - 16 м/с.

Высота волн в Каспийском море составляет 4,2 метра.

20 сентября в селе Кичик Эмили Габалинского района с 20:08 до 20:15 выпал град диаметром 8-10 мм, а в Исмаиллинском районе с 21:30 до 21:35 наблюдался град диаметром 2-3 мм.

В Грызе, Лерике и Гёйчае наблюдается туман, видимость местами ограничена до 500 метров.