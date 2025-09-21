Geely начала продажи нового кроссовера Galaxy M9

Geely начала продажи в Китае нового шестиместного гибридного кроссовера Galaxy M9.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал carnewschina.com.

Начальная цена автомобиля составляет 183,8 тыс. юаней.

Кузов автомобиля имеет очертания классического внедорожника, радиаторная решетка в передней части кузова не предусмотрена - вместо нее смонтирован сплошной обтекатель, а по краям переднего бампера предусмотрены два вертикальных воздуховода для снижения сопротивления воздуха. Дисплей медиасистемы в салоне занимает большую часть передней панели. Пол в районе второго и третьего ряда сидений сделан ровным. Такая возможность обеспечена конструкцией автомобиля.

Запас хода автомобиля составляет 1,3 тыс. км при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,5 с. Заявленный средний расход топлива - 4,8 л на 100 км.