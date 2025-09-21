В Румынии почти полностью высохло большое озеро

Большая часть озера Бистрец на юге Румынии осталась без воды из-за засухи и, возможно, злоупотреблений местного бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Digi24.

Одно из крупнейших озер исторического региона Олтения на юге Румынии превратилось в "голую пустыню" из-за продолжительной засухи.

Озеро Бистрец площадью 2200 гектаров с 2007 года имело охранный статус. В лучшие времена там гнездились 135 видов птиц, в том числе редкие - в частности пеликаны, озеро использовалось для рыбной ловли в коммерческих масштабах.

Теперь две из четырех частей озера полностью высохли, по дну можно ходить.

В органах власти говорят, что основными причинами пересыхания озера стали погода и незаконный забор воды для полива местным бизнесом даже тогда, когда это было запрещено. Администрация бассейна реки Жиу, из которой питается озеро, заявила о как минимум одном случае таких злоупотреблений.

Местные жители называют последствия катастрофическими.