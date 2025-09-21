В Турции горит фабрика

В Адане (Турция) произошёл пожар на фабрике.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber.

Сообщается, что возгорание началось в зоне хранения отходов. Причина пожара еще не установлена.

Пожарные бригады муниципалитета Аданы продолжают борьбу с огнем.

Густой дым, образовавшийся в результате пожара, виден из многих мест в центре города.