https://news.day.az/world/1781961.html

В Турции горит фабрика - ФОТО

В Адане (Турция) произошёл пожар на фабрике. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber. Сообщается, что возгорание началось в зоне хранения отходов. Причина пожара еще не установлена. Пожарные бригады муниципалитета Аданы продолжают борьбу с огнем.