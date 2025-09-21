https://news.day.az/world/1781961.html В Турции горит фабрика - ФОТО В Адане (Турция) произошёл пожар на фабрике. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber. Сообщается, что возгорание началось в зоне хранения отходов. Причина пожара еще не установлена. Пожарные бригады муниципалитета Аданы продолжают борьбу с огнем.
В Турции горит фабрика - ФОТО
В Адане (Турция) произошёл пожар на фабрике.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber.
Сообщается, что возгорание началось в зоне хранения отходов. Причина пожара еще не установлена.
Пожарные бригады муниципалитета Аданы продолжают борьбу с огнем.
Густой дым, образовавшийся в результате пожара, виден из многих мест в центре города.
