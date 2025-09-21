Рафаэль Физиев отреагировал на снятие с боя против Оливейры

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал свое снятие с поединка против бразильца Чарльза Оливейры, который должен был пройти 12 октября в Рио-де-Жанейро. Причиной отказа Физиева стала травма, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В социальных сетях спортсмена появился грустный эмодзи, подтверждающий его отсутствие на турнире. Физиев провел 17 боев в ММА, из которых 13 завершил победами.

Отметим, что в рейтинге UFC в легком весе Физиев занимает 10-е место.