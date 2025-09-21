Найдены следы неизвестного астероида

Исследователи Университета Кертина в Австралии обнаружили следы падения неизвестного астероида.

Как передает Day.Az, о новом открытии сообщает научный журнал Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Ученые проанализировали музейные образцы тектитов, которые являются природными стеками. Они образуются при ударе космического тела. Как оказалось, новый тип имеет уникальный химический состав, а возраст тектитов составил около 11 миллионов лет.

Объекты сравнили с другими образцами и пришли к выводу, что новые почти в 15 раз старше. Эксперты предполагают, что данный факт может указывать на принадлежность астероидов к другому событию. Впрочем, кратер обнаружить не удалось, несмотря на вероятный масштаб столкновения.