Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальты
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта - Дня независимости.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Мальтой, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре