На главной гонке Гран-при Азербайджана "Формула-2" произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, один из болидов врезался в ограждение.

Пилот команды Trident Мартиниус Стеншорн был вынужден прекратить борьбу.

Его автомобиль был эвакуирован с трассы.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится сегодня.