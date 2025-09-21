https://news.day.az/sport/1781992.html На главной гонке Гран-при Азербайджана «Формула-2» произошла авария На главной гонке Гран-при Азербайджана "Формула-2" произошла авария. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, один из болидов врезался в ограждение. Пилот команды Trident Мартиниус Стеншорн был вынужден прекратить борьбу. Его автомобиль был эвакуирован с трассы. Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится сегодня.
