Китайский гиперкар стал самым быстрым авто в мире - ВИДЕО

Китайский гиперкар Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым серийным авто в мире - 496,2 км/ч, обогнав Bugatti Chiron. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Четыре электромотора, почти 3000 л.с., при этом авто весит всего 2480 кг - и ещё прыгает через ямы.