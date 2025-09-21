Китайский гиперкар стал самым быстрым авто в мире

Китайский гиперкар Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым серийным авто в мире - 496,2 км/ч, обогнав Bugatti Chiron.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Четыре электромотора, почти 3000 л.с., при этом авто весит всего 2480 кг - и ещё прыгает через ямы.