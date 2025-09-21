https://news.day.az/society/1782000.html На одной из магистралей восстановлен скоростной режим Введенное в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги круговая развязка Зых - Международный аэропорт Гейдар Алиев снято, восстановлен прежний скоростной режим.
Введенное в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги круговая развязка Зых - Международный аэропорт Гейдар Алиев снято, восстановлен прежний скоростной режим.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел.
Отметим, что ранее в связи с дождливой погодой на этой дороге скорость движения была снижена на 20 км/ч.
