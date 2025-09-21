На одной из магистралей восстановлен скоростной режим

Введенное в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги круговая развязка Зых - Международный аэропорт Гейдар Алиев снято, восстановлен прежний скоростной режим.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел.

Отметим, что ранее в связи с дождливой погодой на этой дороге скорость движения была снижена на 20 км/ч.