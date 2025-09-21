В автомобилях Xiaomi SU7 выявили серьезную неисправность

Китайский концерн Xiaomi отзовет 116,8 тысяч автомобилей SU7, выпущенных с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что в автомобилях выявили проблемы с системой помощи водителю - она может некорректно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем на себя, риск столкновений и аварии увеличивается.

Компания устранит неисправность с помощью технологии удаленного обновления автомобиля.