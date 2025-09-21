Чехия создает координационную группу для защиты от дронов

Правительство Чехии объявило о создании новой координационной группы при Совете госбезопасности, которая займется защитой страны от дронов.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер Петр Фиала. По его словам, основной задачей группы станет мониторинг развития технологий дронов и разработка мер реагирования на потенциальные угрозы, особенно исходящие от российских дронов. В состав группы войдут эксперты из Минобороны, МВД, транспорта, армии и полиции.

Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что Чехия стремится создать многоуровневую систему противовоздушной обороны, охватывающую не только защиту от дронов. В рамках этой стратегии страна также завершает тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов.